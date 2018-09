Parodi, racconto l'Italia positiva

MILANO, 19 SET - "Questo è il racconto di un'Italia bellissima che è capace di affrontare e risolvere le difficoltà con tanto cuore e coraggio". Così Cristina Parodi ha presentato il programma che condurrà da domenica 23 settembre alle 17:35 su Raiuno, 'La prima volta'. Prodotto nel centro di produzione di Torino, in collaborazione con Fremantle, per la regia di Fabrizio Guttuso, il contenitore si articola in tre storie per ogni puntata, tra piccole sfide, imprese da portare a termine, traguardi da raggiungere. "Con questo programma si completa il rinnovamento della domenica di Rai1, con una prima metà un po' pop e la seconda più riflessiva - ha detto il direttore di rete Angelo Teodoli -. È un programma su cui abbiamo investito molto ed è nella linea di avvicinarsi alla gente in modo positivo".