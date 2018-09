Mostre disegni di Balestra a Domodossola

ROMA, 19 SET - In occasione della seconda edizione di Domosofia, il Festival delle idee e dei saperi che si svolge a Domodossola, giovedì 20 settembre sarà presentata l'anteprima di Celeblueation, la mostra antologica celebrativa di disegni di abiti disegnati da Renato Balestra per il teatro, prodotta da Armando Fusco e organizzata in collaborazione con la maison romana e il comune di Domodossola. La mostra, ospitata a Palazzo San Francesco fino al 30 settembre, è composta da un corpus di circa 60 disegni di capi, scelti personalmente dallo stilista e realizzati lungo la sua pluriennale carriera per tre opere teatrali. I 50 disegni di abiti teatrali andranno ad aggiungersi alla grande esposizione "De Chirico De Pisis. La mente altrove", curata da Antonio D'Amico, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica. In occasione della presentazione dieci modelle indosseranno altrettanti abiti realizzati da Renato Balestra e fluttueranno tra i disegni e i dipinti di De Chirico e De Pisis.