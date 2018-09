35/o Original Marines a sostegno ABIO

ROMA, 19 SET - Original Marines festeggia 35 anni di attività con una serie d'iniziative di corporate social responsibility, tra le quali il sostegno alla Fondazione ABIO Italia Onlus, che dal 1978 si prende cura dei bambini ricoverati in ospedale. Con ABIO, il marchio di abbigliamento per l'infanzia ha siglato un accordo lo scorso aprile e ora annuncia di voler continuare a sostenere economicamente i progetti istituzionali della Fondazione che gestisce e coordina a livello nazionale le attività di 66 Associazioni ABIO attive sul territorio italiano, con una speciale capsule, i cui proventi di vendita saranno devoluti ai progetti della Fondazione. Il progetto rientra in un piano strutturato d'iniziative che accompagneranno d'ora in avanti le attività di Original Marines marchio impegnato anche nella promozione di pratiche di sostenibilità nella filiera dell'abbigliamento. La capsule comprende due modelli di wind jacket, uno per le bambine e uno per i bambini, in bianco con dettagli blu e rosso a contrasto.