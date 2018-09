Negramaro ai fan, Lele sente l'affetto

BARI, 19 SET - "Grazie a tutti per questo caloroso sostegno e questo grande affetto. Siamo certi che il nostro Lele lo stia raccogliendo tutto per tornare più forte. Serviranno ancora i vostri pensieri più positivi per i giorni che verranno. Non sarà un'attesa facile ma gli siamo tutti vicini. Saremo forti e pronti per il suo grande ritorno. #Forza Lele". Così la band dei Negramaro su Instagram invita i propri fan a sostenere Emanuele Spedicato, Lele, il chitarrista che da tre giorni è ricoverato in rianimazione nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale. Il post dei Negramaro è accompagnato da una foto di Lele, sorridente mentre suona la sua chitarra. Tra i 4.355 commenti ci sono anche quelli di Vasco Rossi che scrive "Forza Lele" accanto a un cuore azzurro; quello di Giorgia, "con voi con il cuore e i pensieri, forza Lele!"; e quello di Laura Pausini che tra due cuori mette una emoticon con le mani giunte in preghiera.