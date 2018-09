A Strozzi la 'vita' di Marina Abramovic

FIRENZE, 19 SET - Oltre 100 opere tra dipinti, video, installazioni e performance: è 'The Cleaner', prima grande retrospettiva italiana dedicata all'artista di origine serba Marina Abramovic, dal 21 settembre al 20 gennaio in Palazzo Strozzi a Firenze. L'esposizione si propone di ripercorrere le tappe salienti della carriera di Abramovic con una selezione dei suoi lavori più significativi, arricchita dalla riproposizione, effettuata da artisti selezionati per l'evento, delle performance che più l'hanno resa celebre in oltre cinquanta anni di carriera artistica. Le esibizioni, che impiegano attori e coreografi professionisti, verranno ripetute ogni giorno della durata della mostra. Organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e curata dal direttore Arturo Galansino, The Cleaner ha come main sponsor Unipol; a presentarla oggi oltre alla stessa artista sono stati, tra gli altri, anche il sindaco Dario Nardella, la presidente della Regione Monica Barni.