Parco Colosseo, Curia Iulia nuovo spazio

ROMA, 19 SET - È la restituzione ai cittadini romani della Curia Iulia appena rinnovata, con i suoi spazi immensi e austeri e lo splendido pavimento marmoreo, il simbolo della rivoluzione in atto al Parco Archeologico del Colosseo. L'imponente monumento, sede del Senato della Roma antica, tornerà infatti a essere un luogo inclusivo in cui ospitare già dalla prossima settimana incontri, conferenze e dibattiti gratuiti e diventerà il simbolo di un nuovo e più stretto legame con la città. Ma tutto il sito archeologico, grande ben 77 ettari, subirà da ora e nei prossimi mesi una trasformazione per far sì che gli oltre 7 milioni di visitatori annui si sentano accolti come a casa. In particolare le priorità sono garantire maggiore sicurezza con un progetto ad hoc da 7 milioni di euro e offrire al pubblico sempre più comfort (come segnaletica e caffetteria), accanto a nuovi musei, mostre, eventi ed appuntamenti che rendano la visita al sito un'esperienza coinvolgente.