Amy Winehouse, esce doc Back to Black

ROMA, 19 SET - Il documentario sulla realizzazione del leggendario album di Amy Winehouse 'Back To Black', pubblicato nell'ottobre 2006, sarà pubblicato il 2 novembre in dvd, Blu-ray e in digitale. Il doc sarà arricchito da una performance privata inedita registrata nel febbraio 2008, in cui Amy esegue i più importanti brani di 'Back To Black' e alcune cover. "Amy Winehouse 'Back To Black'" racconta la storia di come è nato il lavoro più conosciuto e celebrato di Amy, raccontandone il processo creativo con filmati inediti, nuove interviste con i produttori Mark Ronson e Salaam Remi, con i musicisti e altri collaboratori al progetto. Il documentario mette in luce le doti di Amy come cantante, compositrice, musicista e performer. La stessa Amy spiega, nei momenti iniziali del documentario: "Ho scritto un album di cui sono davvero orgogliosa su una brutta situazione che ho attraversato. C'è dentro tutta me stessa".