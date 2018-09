Bert e Ernie 'Muppets gay'

NEW YORK, 19 SET - "Bert e Ernie sono gay". Dopo anni di congetture sul senso del rapporto tra i due pupazzi di Sesame Street, il loro creatore conferma: "Quando cominciai a scrivere per lo show nel 1984 stavo già con il mio partner Arnie. La mia relazione con lui è stata il modello per i personaggi", ha detto Mark Saltzman, che per quindici anni ha lavorato al popolarissimo programma americano per bambini il cui "mattatore" è il canarino gigante Big Bird. Mark e Arnie (il cineasta Arnold Glassman, morto nel 2003) hanno fatto coppia fissa per 20 anni. "Io scrivevo gli sketch, Arnie era un ossessivo-compulsivo e mi rompeva le scatole per come ero disordinato. Questa era la dinamica tra Bert e Ernie", ha spiegato Saltzman al sito Queerty.com. L'intervista ha indotto Sesame Street Workshop, che produce il programma noto in Italia come I Muppets e che in Usa va in onda su Pbs, a una ferma smentita. "Sono soltanto amici", si legge in una nota.