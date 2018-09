Piotta, nuovo album in due tranche

ROMA, 20 SET - Disponibili dal 21 settembre, sulle piattaforme digitali, le prime sei tracce di Interno 7, il nuovo album di Tommaso Zanello alias Piotta. Le altre sette tracce, come a ricordare il tempo che fu e il lato A e B delle musicassette, arriveranno a una settimana di distanza, giorno in cui (28 settembre) uscirà anche il cd fisico che contiene le 13 tracce più bonus track "Di Noi - original version". Interno 7 è il nono album di Piotta. Un capitolo della sua carriera che rappresenta un concept sul tempo, la memoria, i ricordi, come quelli custoditi nella vecchia casa di famiglia, nei cassetti della stanza dove è cresciuto, in quell'Interno 7 che dà il titolo al disco. Il "lato A" è pubblicato in contemporanea con il video 'Solo per noi', un suggestivo clip realizzato da Glauco Citati dove scorrono i luoghi dell'adolescenza, che siano il "prato arrugginito di città" o il litorale del proprio cuore. Dal 27 ottobre, da Livorno, Piotta porterà in tour il suo nuovo lavoro.