Il progetto per il 'Gran teatro Matera'

MATERA, 20 SET - Sarà realizzato in località borgo Venusio il 'Gran Teatro Matera', un teatro tenda polifunzionale dotato di duemila posti a sedere, di servizi e di parcheggi, che andrebbe a colmare una lacuna della Città dei Sassi, che attualmente non ha a disposizione una struttura di queste dimensioni. Lo hanno annunciato oggi gli amministratori della società 'Gestinn Matera srl', in una conferenza stampa.