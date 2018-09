Irene Grandi, tra viaggio e sogno

ROMA, 20 SET - Un visual album per cambiare prospettiva, nel quale le canzoni nascono dai video e non viceversa. E' Lungoviaggio, il nuovo progetto di Irene Grandi, nato dalla collaborazione con i Pastis, i videoartisti Marco e Saverio Lanza, che esce il 21 settembre (Qui Base Luna, distribuzione Believe Digital) e apre i festeggiamenti per i 25 anni di carriera dell'artista toscana. "Il filo conduttore è un tema a me caro da sempre: quello del viaggio - racconta all'ANSA la cantautrice che è già al lavoro anche su un brano "che deve essere quello giusto" da presentare al festival di Sanremo -. Il viaggio inteso come spostamento spazio-temporale, ma anche come scoperta interiore alla ricerca di se stessi". Nel disco, che va guardato oltre che ascoltato, ci sono featuring unici, a partire da quello con Vasco Rossi in Benvenuti nel nostro viaggio, che ha anticipato l'uscita dell'album, per passare a quello con Samantha Cristoforetti, con Cristina Donà e a quelli postumi di Tiziano Terzani e Martin Luther King.