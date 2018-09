Moda, Bb Cashmere ora è Irreplaceable

TORINO, 20 SET - Bb Cashmere cambia nome e diventa Irreplaceable. L'azienda torinese presenterà il nuovo brand al White Show - il salone della moda del Tortona District che dal 21 al 24 settembre animerà la Fashion Week milanese - in occasione del lancio della collezione donna/estate 2019. "Irreplaceable vuole essere quel capo di abbigliamento di cui non possiamo fare a meno", spiega Elisa Giordano, ideatrice e stilista del marchio torinese nato nel 2015 e già diventato punto di riferimento in un settore di nicchia, ma in forte espansione. "Dopo esserci dedicati alla moda bimbo e uomo - spiega - abbiamo lanciato la linea donna convinti che anche in questo mercato ci siano spazi per la maglieria di tendenza. L'obiettivo resta quello che ha portato alla nascita del brand: offrire capi di qualità a prezzi accessibili, unendo la purezza dei materiali a linee innovative e originali". Irreplaceable utilizza filati pregiati provenienti dal Nepal e si avvale di manodopera specializzata italiana.