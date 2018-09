Radio Capital con Giannini vira su news

MILANO, 20 SET - Radio Capital sotto la nuova direzione di Massimo Giannini sterza verso l'informazione per allargare il suo bacino d'ascoltatori e crescere. Oltre ad un potenziamento delle finestre d'informazione (con Gr, breaking news e approfondimenti) il palinsesto di una delle tre radio del Gruppo Gedi vede anche l'arrivo di Concita De Gregorio, una delle altre grandi firme di Repubblica, a testimonianza della sinergia tra le testate del Gruppo. De Gregorio debutta con 'Cactus, basta poca acqua', dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12. Il neodirettore continua l'esperienza di Circo Massimo al mattino, ma raddoppia con i commenti di 'Punto Massimo' tre volte al giorno. Restano il 'Tg Zero' condotto dall'ex direttore Vittorio Zucconi con Edoardo Buffoni e la musica di qualità sotto la supervisione del direttore artistico Danny Stucchi. La radio ha un bacino di 1,6 milioni di utenti medi al giorno, l'obiettivo, per Carlo Ottino, responsabile in Gedi Radio e Tv, è 2 milioni. A fine anno arriverà anche un nuovo logo.