Festival videoclip premia gli U2

CESENA, 20 SET - Un riconoscimento agli U2 "per il costante impegno sociale su cui hanno fondato la loro carriera": lo conferirà il festival internazionale dedicato al videoclip musicale 'ImaginAction 2018', a Cesena dal 12 al 14 ottobre, media partner Rockol.it e Mtv. Un altro premio andrà al miglior videoclip internazionale realizzato negli ultimi 50 anni. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto Sting tra gli ospiti, anche quest'anno gli organizzatori, con il direttore artistico Stefano Salvati, promettono "grandi nomi della musica". Non mancherà il progetto 'Capolavori immaginati', nato con l'idea di realizzare videoclip di brani che hanno fatto la storia della musica italiana ma che non hanno mai avuto un video ufficiale. Quest'anno saranno presentati 'Una lunga storia d'amore' di Gino Paoli e 'Gianna' di Rino Gaetano. 'ImaginAction' proporrà tre giorni di suoni, immagini, incontri e panel. Così Cesena si trasformerà in un grande immaginario set cinematografico in cui la musica sarà protagonista.