In mostra ad Aosta il mondo di Jacovitti

AOSTA, 20 SET - I sessant'anni di carriera del fumettista Jacovitti, riassunti in 250 disegni originali: è la mostra 'Il mondo di Jacovitti' che sarà allestita al Centro Saint-Benin di Aosta dal 26 ottobre al 28 aprile 2019. Da Cocco Bill a Tom Ficcanaso, senza dimenticare Tarallino, Occhio di Pollo, Jack Mandolino, Chicchirino, Cip l'arcipoliziotto e Zorry Kid, protagonisti delle tavole che saranno esposte ad Aosta, alcune delle quali per la prima volta. Tra queste 60 disegni di figurine realizzate nel 1954 per l'albo de Il Vittorioso 'Genti d'ogni paese' in cui l'estro di Jacovitti spazia nei 5 continenti raffigurando a modo suo ogni popolo, veri esempi di calligrafismo disegnato. L'allestimento, organizzato dall'assessorato regionale alla cultura, è curato da Dino Aloi e Silvia Jacovitti, figlia del disegnatore.