Colò, bellezza fragile, natura va difesa

ROMA, 20 SET - Un trionfo di immagini mozzafiato, girate, anche grazie a tecnologie all'avanguardia, in tutto il mondo, "per ricordare a tutti la bellezza che abbiamo intorno" ma anche per denunciare i danni dell'uomo, ciò che rischiamo di perdere. Parlando ad esempio di elefanti non si può dimenticare la più grande strage di pachidermi avvenuta solo due settimane fa in Botswana". Così Licia Colò spiega con passione e convinzione il cuore di 'Niagara - Quando la natura fa spettacolo', in onda da lunedì 24 settembre in prima serata, che la riporta in Rai dopo 4 anni a Tv2000. E' un viaggio in sei puntate (anche fisico) della conduttrice attraverso i cinque continenti, affrontando temi come il regno dell'acqua (nella prima puntata), l'equilibrio possibile, la storia della Terra, la potenza della Natura, la difesa del futuro e il 'Progetto infinito'.