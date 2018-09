Su Sky 2/a serie per poliziotto Tim Roth

ROMA, 20 SET - Tim Roth torna nei panni dell'ex capo della polizia Jim Worth nella seconda parte della produzione originale di Sky, Tin Star, in onda su Sky Atlantic nel 2019. Alla fine della prima stagione, attualmente disponibile su Sky Box Sets, il capo della polizia Jim Worth (Tim Roth), sua moglie Angela (Genevieve O'Reilly) e la loro figlia Anna (Abigail Lawrie) escono devastati dal caos che Jim e il suo alter ego alcolizzato, Jack Devlin, pensavano di essersi lasciati alle spalle nel Regno Unito. La seconda stagione, girata a Calgary, in Canada, riprende con il protagonista relegato nella remota natura delle Montagne Rocciose con la sua famiglia sconvolta e traumatizzata dagli eventi recenti. Alla ricerca di un rifugio dai suoi genitori, Anna è accolta dai Nickel, una famiglia timorata di Dio formata dal pastore Johan (John Lynch), da sua moglie Sara (Anamaria Marinca) e dalla figlia Rosa (Janessa Grant) e nascosta con gli Ammoniti - una comunità religiosa vicino a Little Big Bear.