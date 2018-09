Prada, conservatorismo e psichedelia

MILANO, 20 SET - "L'estrema distanza tra i sogni, la libertà, la fantasia, la novità e un conservatorismo sempre più estremo": da qui è partita Miuccia Prada per immaginare la sua collezione per la prossima estate. Proprio guardando "quei due grandi blocchi che si stanno scontrando fuori dalla moda, ma anche nella moda", la stilista ha deciso di "mettere a confronto una parte più conservatrice, che una volta si sarebbe chiamata borghese, e una parte più psichedelica". Il risultato è una collezione molto Prada, che prende il classico più classico che ci sia e lo rende totalmente nuovo. Ecco il cerchietto da brava ragazza borghese ma bombato e con le borchie dorate, il pull di cashmere grigio tanto milanese se non fosse per i buchi che lo aprono come oblò sui gomiti, sulla schiena, la gonna a pieghe bon ton con stampa cartolina di donne e uomini nudi, in campagna, come in un dejeuner sur l'herbe contemporaneo, l'abitino con le spalline sottili con la stampa tie and dye e applicazioni di fiori di plastica.