Emporio Armani con Robbie Williams show

MILANO, 21 SET - Emporio Armani Boarding: a Linate sfilata in aeroporto. 2400 ospiti organizzati come si trattasse di partire per davvero. Non una serata di quelle che si improvvisano: 150 operai hanno lavorato alla costruzione del palco per 10 giorni, mentre ci sono voluti 4 mesi di progettazione per l'intero evento, culminato con l'esibizione di Robbie Williams, apparso a sorpresa in giacca di paillettes e kilt blu, per la gioia di ospiti come la coppia Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, il regista Gabriele Muccino, Benedetta Mazzini, la top Eva Riccobono, lo youtuber Cameron Dallas. E ancora dalla musica Jack Savoretti, Levante, Ghali, Baby K, Nina Zilli e Fabio Rovazzi, dal calcio Mauro Icardi e signora, dallo sport Federica Pellegrini e Francesca Schiavone, ma anche il conduttore Alessandro Cattelan e la principessa Pauline, figlia di Stephanie di Monaco.