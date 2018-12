Litografia Poste omaggia Bramante

MILANO, 21 SET - Poste Italiane dedica una litografia filatelica al 'Cristo alla Colonna' di Donato Bramante, conservato alla Pinacoteca di Brera di Milano. Già nel 2014, in occasione del cinquecentenario della morte di Bramante, era stato emesso un francobollo ordinario che raffigurava il Cristo. Il 21 settembre, in occasione della presentazione della litografia, il servizio filatelico di Poste italiane procede all'annullo speciale del francobollo (dalle 12 alle 18 nel cortile dell'Accademia di Brera) con un timbro che riproduce proprio il logo della Pinacoteca abbinato alla scritta 'Aspettando le giornate europee del patrimonio'. "La filatelia e il collezionismo sono una tradizione che avvicinano le persone anche al lavoro del nostro museo", ha spiegato il direttore James Bradbourne. Quello dei francobolli è "un collezionismo alla portata di tutti" e "questa litografia valorizza il patrimonio che tuteliamo qui in Brera: è un atto di valorizzazione", ha concluso il direttore.