Tempo Libri, Torino dice no a Milano

ROMA, 26 SET - Torino dice di nuovo "no" a Milano. "Abbiamo proposto a Torino di unire le nostre forze mettendo insieme il meglio di ciò che Torino e Milano possono portare a un disegno e a un progetto più largo, ma ci è stato risposto di no". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi, all'uscita dal consiglio del 26 settembre dell'Aie, parlando del futuro dei due Saloni e di Tempo di Libri. "La nostra proposta al Salone di Torino è arrivata dopo che editori grandi e piccoli ci hanno detto con grande chiarezza che se rimanessero due fiere del Libro, una a Milano e una Torino, a poca distanza una dall'altra e a poche settimane una dall'altra e di fatto con un modello simile, questo comporterebbe per loro un onere finanziario-economico non sopportabile". Ogni decisione sul futuro di 'Tempo di Libri' sarà presa, ha poi annunciato Levi, "dopo il consiglio di amministrazione di Fiera Milano, il 28 ottobre prossimo. E, dopo quella data terremo in considerazione tutte le opzioni".