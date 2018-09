Baby su Netflix, serie da caso Parioli

ROMA, 28 SET - Dopo Suburra, dal 30 novembre arriva Baby, una della serie più attese della stagione Netflix, che si ispira a un caso di cronaca clamoroso nella capitale, quello che ha visto coinvolte delle minorenni del quartiere Parioli, per poi prenderne le distanze e raccontare il mondo segreto degli adolescenti. Baby, la nuova serie originale italiana del colosso streaming (attivo in 190 paesi con 130 milioni di abbonati) prodotta da Fabula Pictures, debutterà in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Diretta da Andrea De Sica (figlio di Manuel e nipote del grande Vittorio) e Anna Negri, vede nel cast Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi e altri attori italiani. Baby racconta in 6 episodi una storia di formazione che esplora le vite segrete di alcuni liceali romani, che sfidano la società ricercando la propria identità e indipendenza, sullo sfondo amori proibiti, pressioni familiari e segreti condivisi.