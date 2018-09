Led Zeppelin riaperto processo copyright

ROMA, 29 SET - Si riapre il processo per uno dei brani rock più famosi al mondo, 'Stairway to Heaven' dei Led Zeppelin. Il brano, firmato da Jimmy Page e Robert Plant nel 1971, è da al centro delle polemiche per un presunto plagio di 'Taurus', un brano degli Spirit del 1967. Una prima causa si era conclusa nel 2016 con l'assoluzione degli Zeppelin: per i giudici l'arpeggio che apre Stairway non era 'intrinsecamente simile' alle note di 'Taurus'. Ora però una corte federale di Los Angeles, composta da tre giudici della nona corte d'appello, ha riscontrato delle irregolarità nel processo del 2016, che è dunque da rifare.