Nathalie, cinquantenne in crisi di nervi

ROMA, 7 OTT - Come ricorda didascalicamente il titolo, Il complicato mondo di Nathalie, questa signora al passaggio dei 50 anni non sta affatto bene. Anzi, come accade appunto nel film di David e Stéphane Foenkinos in sala dall'11 ottobre con Officine Ubu, Nathalie è davvero una donna impossibile. Dare la colpa all'incipiente menopausa non basta, sarebbe una giustificazione troppo facile. Una donna separata, ancora molto bella, che in un'agenzia di viaggi si spaccia per la moglie dell'ex marito per disdire il viaggio alle Antille che lui sta per fare con la sua nuova compagna, è davvero troppo. Come anche il fatto che Nathalie (Karin Viard) sia evidentemente gelosa di Mathilde (Dara Tombroff), bella figlia adolescente e talentuosa ballerina classica, tanto da provocare nella ragazza (coscientemente o inconsciamente), un attacco di allergia alimentare il giorno prima di un atteso provino.