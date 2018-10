Lisetta Carmi, sguardo sincero sul mondo

ROMA, 19 OTT - Uno strumento "per provare a entrare nel mistero dell'umano": è sempre stata questo la macchina fotografica per Lisetta Carmi, fotografa genovese, 94 anni, di cui il Museo di Roma in Trastevere documenta la straordinaria vita umana e professionale in una grande antologica, la prima organizzata nella Capitale, allestita dal 20 ottobre al 3 marzo. A condurre come un filo invisibile il visitatore nel percorso c'è quello sguardo sincero e partecipe che in 20 anni dedicati alla fotografia ha sempre guidato i passi dall'artista: dal titolo "Lisetta Carmi. La bellezza della verità", la mostra delinea in 170 scatti, di cui alcuni inediti, il ritratto di una donna che ha precorso i tempi, e che ha rivolto la sua attenzione (dopo aver lei stessa subito la discriminazione) verso gli umili e i diversi, per dare loro voce. Un'artista libera, la cui modernità appare soprattutto nel metodo di lavoro: non osservava mai il mondo in modo casuale ma sempre seguendo progetti e storie.