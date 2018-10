Ciampi, io vintage a stelle e strisce

ROMA, 23 OTT - Musica classica da una parte e hip hop dall'altra; Italia e Stati Uniti, Roma e Los Angeles; tradizione e contemporaneità; carta-e-matita e tecnologia. Contrapposizioni solo sulla carta, che invece si mescolano e si compenetrano in "Hybrid", il nuovo lavoro del maestro e compositore Gabriele Ciampi in uscita il 26 ottobre per Universal Music. Il giovane direttore d'orchestra romano, che è stato il primo italiano a esibirsi alla Casa Bianca su invito dell'allora first Lady Michelle Obama, traduce in musica il suo essere "vintage". "Io compongo ancora usando carta e matita e credo che il ritorno al passato, nella musica, nel cinema, nell'arte in genere, possa essere grande fonte d'ispirazione. Con questo album, però, ho voluto sperimentare qualcosa di nuovo: l'hip hop sinfonico che sa di cinema", racconta Ciampi. "Era un genere che mi era completamente estraneo ed ho dovuto studiare molto".