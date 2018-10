In mostra scatti Switch the rules

ROMA, 25 OTT - Due piccole esplosioni. O forse fiori. Un omaggio alla natura. O alle ombre del bianco e nero. ''Trovaci qualcosa'', dice la didascalia. Ha 20 anni Pietro Bucciarelli, alias Buccinson, il vincitore di Switch The Rules, 1/a edizione del contest fotografico promosso sui social da Elica, azienda leader nel mercato della progettazione e produzione di cappe, e da Fondazione Ermanno Casoli, che fino al 27/10 porta i 29 scatti finalisti in mostra alla Roma Art Week, nell'ex Pastificio Cerere. ''Dobbiamo cambiare le regole del gioco'', dice il presidente di Elica, Francesco Casoli. Proprio come il tema del concorso, ispirato alla campagna Upside Down del nuovo piano aspirante NikolaTesla Switch, che il vapore delle pentole, anzichè in su, lo aspira in giù, sul piano cottura. ''Switch the rules - dice - per far capire che in cucina, ma non solo in cucina, anche nella fotografia si possono cambiare le regole del gioco e pensare in maniera differente''. Oltre 1200 gli scatti arrivati. L’anno prossimo il bis