Una stagione da record per il jazz in Sicilia

Sta per iniziare una stagione viva, ricca, straordinaria e imperdibile per il jazz in Sicilia. Catania e Palermo, avranno la possibilità di assistere alle esibizioni di varie istituzioni inerenti ad una disciplina senza tempo, mode e misure. Numeri da record europei per gli abbonamenti tra Catania Jazz e Nomos Jazz Palermo, leggasi adesioni al buio, con iniziative parallele da svilupparsi presso Fourpoints - Sheraton di Catania, oltre i concerti al teatro ABC e al Ma, per la città etnea.

Il capoluogo siciliano non guarda passivamente, proponendo i set al Teatro Jolly insieme al salotto del Teatro Golden, senza dimenticare il progetto Cantieri in Jazz ai Culturali della Zisa e i cinque concerti previsti tra fine novembre e primi di Dicembre al Malaspina, carcere minorile di Palermo.

L'imbarazzo della scelta, senza alcuna reticenza quando si osservano Ray Gelato, Take 6, John Patitucci, autentici punti di riferimento alla voce talento,perizia tecnica e sentimento.

Per calendario completo e informazioni:

www.cataniajazz.com

www.nomosjazz.com