Esce nuovo album per Patrizia Laquidara

ROMA, 28 OTT - ''C'è sempre stato qualcosa da dire. Ma si esprimeva in altre forme, poesie, racconti, prosa''. Ora è tornato il tempo della musica per Patrizia Laquidara, che, a sette anni da Il canto dell'Anguana e la Targa Tenco, firma C'è qui qualcosa che ti riguarda, nuovo album anticipato dal singolo Marciapiedi. Un progetto tutto indipendente, autoprodotto e finanziato da un'operazione di crowfunding. ''Un album che raccoglie molte esperienze, molti viaggi, molta vita vissuta in questi anni pieni di collaborazioni, cinema, teatro, palco", racconta all'ANSA la cantautrice, che a gennaio partirà in tour con band dal vivo e nel 2019 sarà in libreria con un libro di racconti. In tutto, 12 brani con la produzione artistica e gli arrangiamenti di Alfonso Santimone, che vanno dalle sonorità più rock di Sopravvissute a echi di luoghi orientali in Nordestereofonico, accenti blues con Preziosa e passaggi di sonorità spiccatamente brasiliane, sfiorando anche temi attuali come la violenza sulle donne o le migrazioni