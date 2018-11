Verga moderno con Mogol, Bella, Ferretti

ROMA, 7 NOV - Convinti che il linguaggio dell'opera sia tutt'altro che esaurito e che un teatro lirico non debba essere un museo, il presidente Roberto Grossi e il direttore artistico Francesco Nicolosi del Bellini di Catania producono Capinera, "melodramma moderno" in prima assoluta (7 repliche dal 9 al 18 dicembre) per il quale hanno coinvolto Gianni Bella, Mogol e Dante Ferretti, con l'intento di portare in teatro pubblico nuovo e soprattutto giovane. La scelta è quella della storia contrastata di una giovane costretta, a metà Ottocento, a farsi novizia a Catania per entrare in clausura, ispirata al romanzo epistolare 'Storia di una capinera' di Giovanni Verga, pubblicato nel 1871 e best seller per la sua epoca, mentre la musica è di Gianni Bella, orchestrata per un grande organico da Geoff Westley, che per Mogol "è all'80 per cento da melodramma tradizionale ottocentesco e, grazie a alcune romanze, al 20 per cento una cosa assai diversa".