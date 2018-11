Zecchino d'Oro: la Sicilia fa il tifo per Davide e Alessandro

Bologna - Ci sono anche due piccoli cantanti siciliani tra i protagonisti del 61° Zecchino d’Oro. Da oggi, per quattro sabati, il programma andrà in onda su Rai1 dall’Antoniano di Bologna e sarà seguito da uno speciale in prima serata il 5 dicembre condotto da Carlo Conti.

Davide Matteucci

I due siciliani sono Alessandro Lorefice, 10 anni, di Scicli (Ragusa) e Davide Matteucci, 9 anni, di Palermo. Gli altri cantanti sono Mia Bondì, 5 anni, di Roma; Gregorio Cattaneo Della Volta, 9 anni, di Genova; Elena Ciocoi, 10 anni, di Marghera (Venezia); Victoria Cosentino, 6, di Sant'Andrea (Catanzaro); Alina Angela Cossu, 9, di Sassari; Angelica Gobbo, 7, di Este (Padova); Giulia Murrai, 9 anni, di Cabiate (Como); Alyssia Palombo, 8 anni, di Assisi (Perugia); Mario Antonio Pascale, 5, di Potenza; Lorenzo Pennacchio, 5 anni, di Giugliano in Campania (Napoli); Letizia Pisu, 8, di Sinnai (Cagliari); Isabel Tangerini, 8 anni, di Reno Centese (Ferrara); Maksym Zhukoskyy, 6 anni, di Cerveteri (Roma); Simone Zichi, 10 anni, di Orani (Nuoro).

Sempre più social, sempre più al passo coi tempi e canzoni che non rappresentano i nostri tempi. Questo lo Zecchino d’Oro, condotto da Francesca Fialdini insieme a Gigi & Ross, con la direzione artistica di Carlo Conti e musicale del maestro Peppe Vessicchio. Conti, che condurrà anche uno speciale in prima serata (uno show dedicato al Natale), nel corso della presentazione ha sottolineato che «nelle quattro puntate, ci saranno Cristina D’Avena, Pippo Baudo, Amadeus, Giovanna Civitillo e ci sarò anch’io».

Alessandro Lorefice



Dodici le canzoni inedite in gara i cui temi vanno dall’attualità alle emozioni, lasciando spazio anche alla storia, all’ecologia; 27 gli autori di testi, 16 i piccoli interpreti, con i quali sale a 1018 il numero di bambine e bambini che hanno partecipato alla manifestazione dalla prima edizione ad oggi; 10 le regioni d’Italia rappresentate dai solisti scelti tra oltre 3000 bimbi durante il tour estivo delle Selezioni nazionali che ha attraversato oltre 30 città; 66 i bambini del Piccolo Coro “Mariele Ventre” diretto da Sabrina Simoni. Durante i giorni del festival il pubblico di internet sarà chiamato ad esprimere la preferenza sulla propria canzone preferita: sul portale www.zecchinodoro.rai.it gli utenti troveranno il sondaggio grazie al quale potranno sostenere con un semplice clic il brano prescelto.