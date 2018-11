Claudio Baglioni, tour da record: quinta data in Sicilia

La via dei colori identifica al meglio il desiderio di vita di ogni essere umano, allo stesso tempo è una fotografia, tra le mille , inanellate da Claudio Baglioni nella sua avventura umana ed artistica. Dipingerla con il supporto delle parole, sarebbe opera retorica e dozzinale, l'unico tema di confronto ed osservazione, rimane il presente con il fascino di quanto raccolto nel passato. "La vita è adesso" simboleggia il percorso di un'uomo con l'eterna voglia di raccontarsi."Al Centro", non è soltanto un "best of", bensì un film dove la sceneggiatura raduna suono ,immagini e corpi in movimento. E soprattutto un successo che non conosce limiti. A seguito del trionfale tour in ogni possibile spaccato d'Italia, ad Acireale arriva la quinta data siciliana presso il Pal'Art Hotel, durante il prossimo mese di Marzo, dopo aver consumato le fatiche al Festival di Sanremo. Quarta e quinto concerto, si svolgeranno il 22 e 23 Marzo, trainati da una buona stella.