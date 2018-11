Sala, Tempo di Libri trovi sua formula

MILANO, 18 NOV - "La forza di Bookcity è indiscutibile, ed è qualcosa su cui bisogna solamente migliorare. Tempo di libri invece deve trovare una formula diversa perché quella attuale non garantisce il fatto che Milano la senta come cosa sua". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dei due eventi dedicati ai libri e alla lettura che si tengono in città, la fiera Tempo di Libri e Bookcity che si svolge in questi giorni. Secondo Sala, Bookcity è una manifestazione "più milanese rispetto a Tempo di libri, è più radicata, ha più partecipazione. Quindi io qui garantisco l'appoggio e che andrà avanti, senza fare classifiche devo dire che oggettivamente è più importante. Tempo di libri deve fare un percorso, chi la organizza sta pensando a una formula diversa perché obiettivamente bisogna andare oltre". Con Torino, che ospita il Salone del libro, "bisogna avere la saggezza di lavorare e collaborare perché sono due città così vicine, tra i due sindaci c'è un buon rapporto".