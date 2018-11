Dark comedy di McDonaugh arriva a teatro

ROMA, 18 NOV - Tradotta per la prima volta in italiano, la dark comedy 'Una mano mozzata a Spokane' dello stesso autore e regista dei 'Tre manifesti a Ebbing', Martin McDonagh, debutta a teatro in Italia il prossimo 26 novembre a Roma al Festival Trend al Teatro Belli. In una camera d'albergo Carmichael, un sicario di mezz'età alla ricerca della mano sinistra mancante da 27 anni, lascia un messaggio sulla segreteria telefonica della madre per rassicurarla della propria salute. Da questo momento in poi inizia una vicenda claustrofobica (l'azione si svolge nella stessa stanza dall'inizio alla fine), violenta e aderente a tutti gli stilemi della commedia nera. La regia è affidata a Carlo Sciaccaluga, con all'attivo collaborazioni ed esperienze internazionali nonostante la giovane età.