Spirit of peace, vetro soffiato a Vienna

(ANSA)- VENEZIA, 18 NOV - A Vienna, al Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica,è allestita la mostra "Spirit of Peace" ideata da Sandro Bottega per ricordare la tragedia nucleare di Hiroshima. La mostra (19-23/11) è una raccolta di bottiglie e oggetti in vetro soffiato,creati ad hoc. L'elemento simbolico significativo è la colomba,riprodotta in 2 esemplari in vetro soffiato. Due le sezioni.The Hope:una colomba di 1 mt poggia su gocce di vetro che rappresentano le lacrime e si trasformano in pioggia, alimentando la vita, simboleggiata dai germogli. The Peace: una colomba bianca prende il volo per portare al mondo un messaggio di pace. Le gocce di vetro racchiudono i fiori delle prime piante che fiorirono dopo il disastro nucleare.L'installazione è costituita dalla scultura in vetro soffiato di una colomba bianca (apertura alare di 1 mt) e da 100 bottiglie a forma goccia di cui 50 riproducono al loro interno i fiori nipponici di vetro.La mostra è stata ospitata anche a Hiroshima,a cui è dedicata.