Deutschland '86 serie sulle due Germanie

ROMA, 18 NOV - Ambientata tra Berlino, Parigi, la Libia e il Sudafrica, tra losche contrattazioni e in una sensazione di costante paranoia, arriva Deutschland '86, il secondo capitolo della serie di spionaggio che racconta la Germania nel fosco clima della Guerra Fredda, in onda dal 19 novembre, alle 21.15, su Sky Atlantic e disponibile su Sky On Demand (dove è già possibile recuperare anche Deutschland '83). 1986, Città del Capo. I destini del conflitto tra le due Germanie si giocano in Sudafrica, dove la Stasi opera in una pericolosa missione per risanare le casse della Germania Est, che metterà in pericolo le vite dei suoi agenti. La serie tedesca è ambientata tre anni dopo gli eventi della prima stagione. Dopo il suo involontario reclutamento come spia infiltrata nella Germania Ovest, Martin Rauch (Jonas Nay)- aka Kolibri è di nuovo sul campo.