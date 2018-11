Vincent Cassel detective

(ANSA) ROMA 18 NOV - Un Vincent Cassel invecchiato, depresso, barbuto e alcool addicted è il protagonista, con Romain Duris, di 'Black Tide' crime-family-thriller di Erick Zonca in sala dal 22 novembre con Sun Film Group. Tra il tenente Colombo e Marlowe, il detective Francois Visconti (Cassel) non è uno che sta troppo bene, specie con se stesso, e lo si vede subito. Lasciato da poco dalla moglie il poliziotto deve anche gestire un figlio adolescente che si ritrova coinvolto in un piccolo traffico di droga. Diretto da Zonca, autore del pluripremiato 'La vita sognata degli angeli', Black Tide segna il ritorno dopo 10 anni dello schivo regista d'oltralpe. Tratto dal best-seller internazionale 'Un caso di scomparsa' di Dror Mishani, Black Tide è stato presentato al 'Profondo giallo Piacenza noir festival' dallo stesso regista. "Per affrontare temi della scomparsa e del delitto - spiega il regista che, tra l'altro, ha avuto problemi con l'alcolismo proprio come il protagonista Francois Visconti -, ho usato il genere del film noir"