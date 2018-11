Chiude Bookcity con numeri in aumento

MILANO, 18 NOV - "Ci fa piacere constatare che la manifestazione rappresenti concretamente la crescita civile della città. Una storia di 7 anni, nata come partnership pubblico-privato, che ha mantenuto questa identità e ha progressivamente allargato la presenza della società civile". Così esprime la propria soddisfazione il comitato promotore di BookCity, la grande festa partecipata dei libri, degli autori, dei lettori e dell'editoria che si è conclusa oggi a Milano. Una festa 'diffusa', andata in scena in musei, teatri, scuole, biblioteche, palazzi storici, librerie, associazioni e negozi. I dati dell'edizione 2018 confermano la crescita esponenziale di BookCity: 1.452 eventi (nel 2012 erano stati 437), 354 sedi, 2.996 tra relatori e presentatori.