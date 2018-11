Aste a New York tra record e flop

NEW YORK, 18 NOV - Un David Hockney da record, ma Alberto Burri, un Jackson Pollock e un Van Gogh hanno fatto flop: il mercato dell'arte e' entrato in una nuova fase di montagne russe. Dopo una corsa al rialzo la scorsa stagione, nelle aste di autunno di New York i prezzi hanno cominciato a volare in diverse direzioni. Come spiegare i 90 milioni di dollari che hanno fatto di Hockney l'artista vivente piu' costoso della storia ma il Vincent Van Gogh stimato 40 milioni che non ha trovato un compratore? Sotheby's, Christies's e Phillips hanno scambiato di mano opere d'arte per 1,9 miliardi di dollari, in linea con le aspettative, ma con andamenti imprevedibili: "Difficile capire in che direzione andare", ha commentato il 'Wall Street Journal', notando che capolavori "trofeo" sono restati "in panchina", a differenza di un decennio fa quando erano le opere "di serie A" ad attirare clienti in cerca di beni rifugio. A voler trovare un trend, i collezionisti preferiscono ora competere per opere sotto i 20 milioni di dollari.