'Gian Maria Volonté' contro il potere

MILANO, 19 NOV - E' veramente difficile ricostruire la vita di un uomo e di un attore di teatro e di cinema sempre contro il potere e il conformismo, che ha fatto della militanza sul campo a fianco degli operai e dei lavoratori pratica concreta, che ha una storia pubblica e privata complessa e difficile e forse proprio per questo affascinante. E tuttavia Mirko Capozzoli in 'Gian Maria Volonté' riesce a ricomporre un puzzle che ci restituisce un interprete straordinario, in fondo poco celebrato rispetto ai meriti, e che rigorosamente ci lascia un lavoro in divenire come fosse necessario chiedere di più, magari un altro libro altrettanto interessante. Il volume - pubblicato da add editore (331 pp, 19 euro) - porta alla conoscenza di documenti privati e testimonianze inedite e poi una lettera della figlia Giovanna - bella e dolorosa -, e le interviste a tre donne cardine della sua esistenza: Armenia Balducci, Carla Gravina (mamma di Giovanna) e Tiziana Mischi.