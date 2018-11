Bonisoli, Ivrea in serie A cultura mondo

TORINO, 19 NOV - Il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, è a Ivrea per visitare la città appena inserita nel patrimonio mondiale Unesco. "Ivrea è nella serie A del patrimonio culturale mondiale - sottolinea -, come il Colosseo di Roma, Venezia o la grande muraglia cinese. Può essere un volano di sviluppo per i prossimi decenni". Per il ministro ci sono le condizioni per investire su Ivrea a patto che esistano "progetti con focus precisi". "È la prima volta che Unesco decide di proteggere qualcosa in cui la gente lavorava. Siamo davanti a qualcosa di assolutamente innovativo. Per la prima volta siamo chiamati a proteggere un luogo del lavoro", aggiunge Bonisoli. "Abbiamo diversi esempi di insediamenti industriali, in tutta Italia, che danno problemi: Ivrea è una bella eccezione grazie all'opera di Olivetti sul territorio. Opera che va rivalutata e portata ad esempio. Non è la Silicon Valley ma l'azienda era diventata una eccellenza a livello mondiale".