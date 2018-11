Antonio Marras stilista che ama la regia

CAGLIARI, 19 NOV - Antonio Marras mette a nudo il suo 'cuore' per un debutto che svela un amore mai sopito: il teatro. "Una passione di sempre assieme a quella per il cinema. In realtà mi sento prestato alla moda, la mia aspirazione è sempre stata la regia", confessa il celebre stilista algherese raccontando all'ANSA la sua avventura sul palcoscenico con la pièce "Mio cuore io sto soffrendo. Cosa posso fare per te?", dal titolo delle celebre canzone di Rita Pavone. Lo spettacolo, ideato e diretto da Marras, sarà presentato in anteprima dal 21 al 25 novembre al Teatro Massimo di Cagliari per la stagione Cedaca e il 27 dello stesso mese al Teatro Civico di Alghero per ExPop Teatro-XVI Festivalguer. "Poi partirà la tournée. Tra le date Milano, Roma, Bari e New York", annuncia Valeria Orani che produce la pièce con 369gradi. "Racconta di un cuore che soffre, dilaniato, sbranato a morsi, straziato", rivela Marras che qui si cimenta con i linguaggi della scena.