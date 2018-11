Ai Musei Vaticani arriva l'arte russa

CITTA' DEL VATICANO, 19 NOV - I Musei Vaticani e la Galleria Nazionale Tretyakov hanno presentato la mostra Pilgrimage of Russian Art. From Dionysius to Malevich. L'esposizione, allestita all'interno del Braccio di Carlo Magno, rimarrà aperta gratuitamente al pubblico dal 20 novembre 2018 al 16 febbraio 2019. La Galleria Tretyakov aveva ospitato nel 2016 42 opere d'arte della Pinacoteca Vaticana. Oggi sono invece i Musei della Santa Sede ad accogliere 54 capolavori, molti dei quali mai usciti prima dalle sedi dove vengono custoditi abitualmente, provenienti dalla Galleria e da altri musei russi. "La bellezza crea ponti, avvicina culture diverse e rende tutti fratelli - commenta Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani - l'arte è bellezza, in tutte le sue forme e declinazioni e assolve la sua straordinaria funzione in modalità sempre sorprendenti. La felice collaborazione artistica fra il Vaticano e la Russia che ha già visto la realizzazione dell'esposizione 'Roma Aeterna', continua oggi".