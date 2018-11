Barbareschi sold out a Centenario Eliseo

ROMA, 19 NOV - E' partita con 4 settimane sold out la Stagione del Centenario del Teatro Eliseo, inaugurata proprio dal padrone di casa Luca Barbareschi nel Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti. ''Un successo - dice Barbareschi - che mi riempie di gioia: significa che il pubblico vuole vedere spettacoli moderni, in qualche modo rivoluzionari, ma legati alla tradizione attraverso valori alti e condivisibili. Cyrano incarna gli ideali della modernità, è un simbolo di coerenza e libertà che ancora oggi continua a sorprenderci. Eppure non è un anarchico, è uno spadaccino che vive all'interno delle regole del suo Re. Di fatto è un uomo normale che cerca riscatto nelle parole per non concentrarsi sulla parte più brutta di sé.In lui riconosciamo noi stessi e nelle sue vittorie la speranza di poter superare i nostri limiti. Assistere a quest'opera è come una meravigliosa seduta di psicanalisi''.A Roma fino al 25/11,con Linda De Gennari e Duilio Paciello nei panni di Rossana e Cristiano