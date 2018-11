In scena Charles Ponzi, re delle truffe

ROMA, 19 NOV - Tanto abile nelle truffe da aver realizzato su larga scala uno schema ancora oggi, un secolo più tardi, paradigma di una delle frodi finanziarie più diffuse, anche via web e telefono. Charles Ponzi, avventuriero che a inizio '900 emigrò in cerca di fortuna da Lugo di Romagna negli Usa, poi ideatore della frode 'schema Ponzi', è il protagonista di Occhio alle truffe!, testo di Nadia Linciano e Massimo Giordani, in scena domani, 20/11, a Palazzo Wedekind a Roma. Con Massimo Giordano interprete, lo spettacolo-evento rientra nelle iniziative organizzate da Consob insieme al Comitato nazionale per l'educazione finanziaria, nell'ambito del Progetto Finanza in palcoscenico. Per l'occasione, Nadia Linciano e Silvia Uissi (Consob) illustreranno i meccanismi psicologici di cui bisogna essere consapevoli e le precauzioni da prendere per evitare di rimanere vittime di una truffa. Intervengono il direttore del Comitato educazione finanziaria Annamaria Lusardi e il vicedirettore generale Consob Giuseppe D'agostino