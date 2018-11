Abito da sposa di Sharon Tate all'asta

NEW YORK, 19 NOV - L'abito da sposa che Sharon Tate indossava il giorno del matrimonio con il regista Roman Polanski e' stato battuto all'asta per 56.250 dollari. Il 20 gennaio del 1968, giorno delle nozze, Tate era considerata una delle attrici piu' promettenti dopo la sua interpretazione nel film 'La valle delle bambole'. Il suo nome e' però legato ad una tragedia: la notte del 9 agosto 1969 quattro seguaci di Charles Manson sono entrati nella casa della coppia a Beverly Hills uccidendo brutalmente Sharon e il bambino che portava in grembo. Il suo abito da sposa in moiré di seta color avorio e' stato venduto dalla casa d'aste Julien's Auctions di Los Angeles insieme ad altri oggetti che appartenevano all'attrice. Ad aggiudicarselo e' stato un acquirente rimasto anonimo. La storia della morte di Tate verrà raccontata nuovo film di Quentin Tarantino 'C'era una volta a Hollywood', in uscita a luglio 2019. L'attrice australiana Margot Robbie interpreterà Sharon, al fianco di Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Lena Dunham.