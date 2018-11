ioleggoperché, 300 libri a biblioteche

ROMA, 19 NOV - Sfiorano i 300 mila i libri donati da cittadini ed editori alle biblioteche scolastiche italiane nell'edizione dai risultati record di #ioleggoperché 2018, l'iniziativa sociale dell'Associazione Italiana Editori. Nelle librerie aderenti sono stati raccolti 195.470 libri, 85.000 in più rispetto al 2017 (+75,8%). A questi si aggiungeranno i 100 mila nuovi volumi messi a disposizione dagli editori. Le regioni dove si è donato di più sono la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, seguite da Piemonte, Toscana, Campania e Puglia. Hanno raddoppiato la partecipazione, rispetto al 2017, anche Basilicata, Molise e Trentino. Dopo i grandi capoluoghi di regione come Roma, Milano, Bologna, Napoli, Torino e Palermo, le città più prodighe sono state Asti, Parma, Grosseto e Modena. I titoli più donati sono stati: 'La fabbrica di cioccolato' di Roald Dahl, seguito da 'Il piccolo Principe' di Antoine De Saint-Exuperry (nel 2017 era il primo tra i più regalati), e da 'Wonder' di R. J. Palacio.