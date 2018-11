Nuovi quaderni FrancoAngeli per cambiare

ROMA, 19 NOV - Tascabili, pratici, innovativi, con un'elegante grafica: arrivano i quaderni della nuova collana "Praticamente. Esercizi per cambiare" della FrancoAngeli. Sono testi, di quasi 100 pagine, da consultare all'occorrenza per affrontare in modo semplice, ma efficace, le problematiche che si presentano nel corso della vita. Qualcosa di nuovo nel mondo di libri di self-help, "per aiutare se stessi e chi ci vive accanto". Come riuscire a ritrovare l'intesa nella coppia? Come ritrovare se stessi nei ritmi frenetici del mondo di oggi? Questi sono i temi dei primi due volumi: 'Quando l'amore non basta più. Esercizi per superare le difficoltà di coppia' di Roberto Cavaliere e '7 giorni di mindfulness. Esercizi per ritrovare se stessi in un mondo frenetico' di Maria Beatrice Toro. La collana privilegia esercizi, questionari e test da fare da soli o in compagnia per affrontare le difficoltà che possiamo incontrare ogni giorno nelle varie fasi della vita: amore, stress, educazione, figli.