Shakalab, singolo con Shorty e tour

MILANO, 19 NOV - I siciliani Shakalab tornano a fondere linguaggi della black music con il nuovo singolo, 'A prima vista', un featuring con il rapper e cantante Davide Shorty. Un featuring che viene da lontano, come racconta all'ANSA il cantante della band, Davide Lorrè: "Con Shorty capitava di incontrarci tanti anni fa nelle battle e nei freestyle per strada, perché proveniamo entrambi dall'ambiente hip-hop siciliano: gli Shakalab non esistevano ancora e Shorty non cantava. Dopo qualche anno abbiamo visto la sua esperienza in tv come cantante e siamo rimasti scioccati. Ci siamo detti che avremmo dovuto fare qualcosa e questo ci sembrava il pezzo giusto, ci serviva una bella voce calda e soul come la sua". Il brano è tratto dall'ultimo album a firma Shakalab, 'Non facciamo musica', pubblicato a giugno: "Facciamo ironia sul fatto che mescoliamo tanti generi come dancehall, reggae e hip-hop. Ma non sono in contrasto: l'hip-hop nasce a New York come arte povera di ispirazione giamaicana, cantare sopra i dischi".