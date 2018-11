Le Vibrazioni, concerto per i 20 anni

ROMA, 19 NOV - È fissato per il prossimo 26 marzo, al Mediolanum Forum di Milano, l'evento de Le Vibrazioni per celebrare i 20 anni di carriera. Dopo la reunion e il ritorno all'ultimo Festival di Sanremo, la rock band è balzata in vetta alle classifiche musicali con il brano Così sbagliato, seguito poi dalle hit radiofoniche Amore Zen e Pensami così (sigla del programma televisivo Vieni da me di Caterina Balivo). Le Vibrazioni si preparano quindi a scaldare la primavera milanese per chiudere un anno di live che, a febbraio 2019, li porterà anche nei club internazionali nel Così Sbagliato - European Tour. Il concerto del 26 marzo consacra Le Vibrazioni nella loro città d'origine, Milano, dove nel 1999 è nato il loro sound melodico. Sarà un evento per ripercorrere i 20 anni di carriera del gruppo. Sul palco con le Vibrazioni anche tanti ospiti, amici con cui hanno condiviso il loro percorso. In scaletta anche le canzoni estratte dall'ultimo quinto album di inediti "V" (L'Equilibrista/Artist First).